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Лавров возложил на Запад вину за нестабильность на Ближнем Востоке

Лавров возложил на Запад вину за нестабильность на Ближнем Востоке

RONALD WITTEK/EPA/TASS Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что ответственность за нестабильную ситуацию в ближневосточном регионе лежит на странах Запада, которые продолжают вмешиваться в его внутренние дела.

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