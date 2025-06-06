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Царьград

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"Страна.ua": Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики

"Страна.ua": Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики

На Украине сообщили о взлете бомбардировщиков.Украинские медиаресурсы сообщают о взлете стратегических бомбардировщиков в России.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Это они полетят вокруг  земного шара.......
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17 час.
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