Чемезов рассказал об эффективности Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае рассказал об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.
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