Северная Корея, Китай или Таиланд: куда дешевле улететь на отдых этой зимой, рассказала эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 21 января, ФедералПресс. В наступившем году популярным туристическим запросом из Владивостока останется пляжный отдых, интерес к Северной Корее будет продолжать возрастать, а новым направлением станет Узбекистан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии