Под отзыв попали машины, выпущенные за последние четыре года. Kia отзывает почти 500 тысяч автомобилей: они могут загореться прямо на ходу Автопроизводитель Kia объявил об отзыве почти полумиллиона автомобилей из-за угрозы самопроизвольного возгорания.
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