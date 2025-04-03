Митрофанов: «Игра на нейтральных полях может быть этапом возвращения России на международную арену»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о диалоге с ФИФА и УЕФА относительно возвращения россиян на международную арену и, в частности, высказался о возможности проведения домашних матчей российских команд на нейтральных полях.