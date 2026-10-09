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«Кто это сказал?»: Трамп отреагировал на слова Зеленского о его слабости из-за России

«Кто это сказал?»: Трамп отреагировал на слова Зеленского о его слабости из-за России

Журналист на брифинге по поводу телефонного звонка Путину передал Трампу слова Зеленского. Тот, по утверждению сотрудника СМИ, назвал американского президента слабым из-за сделки по поставкам топлива с Россией.

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