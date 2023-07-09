7 вещей, которые должна попробовать каждая женщина

ONIX

Ущербный,ты точно в адеквате?////чтобы все женщины были счастливы и поменьше страдали. Смотришь и нам тогда больше перепадёт./// То есть,твой рабский ум,предлагает счастье мужчины по остаточному принципу? Не быть самим собой: королем наконец, а вся цель мужчины, сделать особь противоположного пола счастливой и вот тогда,может быть и ему что- то перепадет: например существовать у ее ног.