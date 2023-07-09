Что должна попробовать каждая женщина? Нет, что означает «попробовать в жизни все» с точки зрения мужчин, я прекрасно знаю.
7 вещей, которые должна попробовать каждая женщина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ONIX
Ущербный,ты точно в адеквате?////чтобы все женщины были счастливы и поменьше страдали. Смотришь и нам тогда больше перепадёт./// То есть,твой рабский ум,предлагает счастье мужчины по остаточному принципу? Не быть самим собой: королем наконец, а вся цель мужчины, сделать особь противоположного пола счастливой и вот тогда,может быть и ему что- то перепадет: например существовать у ее ног.
Ответить
9 час.
Сергей Лепехов
Долбанутая на феминизме Морена-Морана предлагает многое - но только не создать полноценную семью и родить детей...
Ответить
8 час.
ONIX
А что ты хочешь прочитать у секс-коуча?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии