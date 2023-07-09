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7 вещей, которые должна попробовать каждая женщина

7 вещей, которые должна попробовать каждая женщина

Что должна попробовать каждая женщина? Нет, что означает «попробовать в жизни все» с точки зрения мужчин, я прекрасно знаю.

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Комментарии
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ONIX
Ущербный,ты точно в адеквате?////чтобы все женщины были счастливы и поменьше страдали. Смотришь и нам тогда больше перепадёт./// То есть,твой рабский ум,предлагает счастье мужчины по остаточному принципу? Не быть самим собой: королем наконец, а вся цель мужчины, сделать особь противоположного пола счастливой и вот тогда,может быть и ему что- то перепадет: например существовать у ее ног.
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