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Газета.ру

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Министр обороны Бельгии допустил возвращение воинской повинности для молодежи

Министр обороны Бельгии допустил возвращение воинской повинности для молодежи

В будущем в Бельгии может возобновиться обязательный призыв на срочную службу в армии. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен в своем выступлении на Варшавском форуме по безопасности, передает РИА Новости.

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