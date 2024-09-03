Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Больше никаких красных линий». Россия меняет ядерную доктрину: что на самом деле мог задумать Путин?

«Больше никаких красных линий». Россия меняет ядерную доктрину: что на самом деле мог задумать Путин?

В минувшее воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков неожиданно заявил – Кремль меняет свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

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Комментарии
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dedsidor Сидоров
поздно , десятки тысяч лучших людей мы уже похоронили..
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4 час.
Sergiy Che
...Отмудоханный по тупой провокаторскай пасти ЛЕПАЕВ, визжал как баба в истерике обгаженной ЦИПСОшной продажной давалки - люблю наблюдать как таких колбасит когда они вскрываются))
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3 час.
Sergiy Che
Все умрут, но как говаривал Владимир Семеныч Высоцкий: &quot;так лучше, чем от водки и от простуд...&quot; В ковид сколько народу гибло без причитаний интернет-хныкалок?....
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3 час.

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