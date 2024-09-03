«Больше никаких красных линий». Россия меняет ядерную доктрину: что на самом деле мог задумать Путин?

...Отмудоханный по тупой провокаторскай пасти ЛЕПАЕВ, визжал как баба в истерике обгаженной ЦИПСОшной продажной давалки - люблю наблюдать как таких колбасит когда они вскрываются))

Sergiy Che

Все умрут, но как говаривал Владимир Семеныч Высоцкий: "так лучше, чем от водки и от простуд..." В ковид сколько народу гибло без причитаний интернет-хныкалок?....