Как пишет NYT, США приостановили прием иммигрантов, включая украинцев. По данным издания, один из руководителей Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разослал директиву с требованием немедленно прекратить принятие окончательных решений о заявках на проживание по программам, которые сейчас пересматривает администрация Дональда Трампа.
Трамп отменил программу безвиза для украинских беженцев, по которой в Штаты въехали 150 тысяч человек
Комментарии
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Михалыч
Трамп решает эти проблемы быстро, а пока проблемы мигрантов дойдут до наших верхов - пройдет много времени и вреда от мигрантов будет много. Зато будет принят закон против россиян, которые будут недовольны действиями чиновников, толерантным к агрессивным мигрантам. И таких россиян будут сажать за разжигание национальной вражды (т.е. не зачинщиков такой вражды - мигрантов и крышующих их диаспоры, а россиян, которые противостоят этому бардаку).
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16 час.
Наталья Селезнева
Забыли и для мигрантов с незалежной!!!
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8 час.
Наталья Селезнева
Особенно с окраины 404, откуда ползет в Россию, сами знаете, что...
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8 час.
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