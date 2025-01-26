Трамп отменил программу безвиза для украинских беженцев, по которой в Штаты въехали 150 тысяч человек

Михалыч

Трамп решает эти проблемы быстро, а пока проблемы мигрантов дойдут до наших верхов - пройдет много времени и вреда от мигрантов будет много. Зато будет принят закон против россиян, которые будут недовольны действиями чиновников, толерантным к агрессивным мигрантам. И таких россиян будут сажать за разжигание национальной вражды (т.е. не зачинщиков такой вражды - мигрантов и крышующих их диаспоры, а россиян, которые противостоят этому бардаку).