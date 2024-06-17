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Парламентская газета

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За нарушение правил перевозки древесины будут штрафовать

За нарушение правил перевозки древесины будут штрафовать

Правительство предлагает ввести штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение правил перевозки древесины. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении.

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