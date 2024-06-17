За нарушение правил перевозки древесины будут штрафовать

Правительство предлагает ввести штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение правил перевозки древесины. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении.
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