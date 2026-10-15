НОВАТЭК за девять месяцев увеличил добычу природного газа на 3,4%, до 64,8 млрд кубометров. Общая добыча углеводородов выросла примерно такими же темпами и достигла 514,4 млн баррелей нефтяного эквивалента.
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