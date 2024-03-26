«РБК»: Какие меры применялись для охраны «Крокуса» и других концертных залов

Сразу после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по официальным данным, погибли не менее чем 139 человек, владелец Crocus Group Араз Агаларов заявил в интервью РБК, что ни одна служба безопасности не могла бы предотвратить атаку вооруженных террористов.
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