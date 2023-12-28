Тихоокеанский Медицинский расширяет сотрудничество с Сахалином в рамках программы "Приоритет-2030"

С 2015 года Тихоокеанский Медицинский является координатором научно-образовательного медицинского кластера Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона "Восточный", а с 2019 года регулирует работу пяти региональных проектных офисов, содействуя развитию региональных систем здравоохранения Приморского края, Камчатского края, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.
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