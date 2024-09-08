Помочь России победить, они ведь наши союзники. О как заговорили, наши бывшие почувствовали ветер перемен

За 30 лет без России все среднеазиатские республики скатились в феодализм. Раньше они по крайней мере внешне выглядели светским обществом, а сейчас, судя по одежде в которой они ходят в России - это 1900 год.

Светлана Ефименко

всякую ересь написали в учебниках и помоями облили полностью и вбили молодому поколению что колонисты! а тогда зачем они сюда едут к "колонистам"?земли наши забрать и властвовать на ней?так почему они дома не делали этого?! сколько волка не корми все равно в лес смотрит! так и эти "дружественные друзья" сколько им не помогай все равно мало! а нам ни кто не помагает , а только урвать норовят да пожирнее!поэтому и в "дуре" сидят азиаты а наших не подпускают к своей власти у себя дома! а выборы в депутаты рвались только вдуматься для чего одни "временно неработающие" и пол образование!сердце кровью обливается от таких "депутатов"