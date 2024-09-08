Медвежий угол
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Медвежий угол

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Помочь России победить, они ведь наши союзники. О как заговорили, наши бывшие почувствовали ветер перемен

Помочь России победить, они ведь наши союзники. О как заговорили, наши бывшие почувствовали ветер перемен

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Наши бывшие долгое время делали вид, что на южных землях России ничего не происходит.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
За 30 лет без России все среднеазиатские республики скатились в феодализм. Раньше они по крайней мере внешне выглядели светским обществом, а сейчас, судя по одежде в которой они ходят в России - это 1900 год.
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6 час.
Светлана Ефименко
всякую ересь написали в учебниках и помоями облили полностью и вбили молодому поколению что колонисты! а тогда зачем они сюда едут к &quot;колонистам&quot;?земли наши забрать и властвовать на ней?так почему они дома не делали этого?! сколько волка не корми все равно в лес смотрит! так и эти &quot;дружественные друзья&quot; сколько им не помогай все равно мало! а нам ни кто не помагает , а только урвать норовят да пожирнее!поэтому и в &quot;дуре&quot; сидят азиаты а наших не подпускают к своей власти у себя дома! а выборы в депутаты рвались только вдуматься для чего одни &quot;временно неработающие&quot; и пол образование!сердце кровью обливается от таких &quot;депутатов&quot;
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3 час.
Светлана Ефименко
😂😂😂
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3 час.

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