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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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