Наибольшее количество обращений по застрахованным квартирам приходится на июль

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали обращения владельцев застрахованных квартир во время дачного сезона 2023 года (с мая по октябрь) и выяснили, что на июль приходится 19,3 % обращений, что больше, чем в остальные месяцы анализируемого периода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)