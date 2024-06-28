Наибольшее количество обращений по застрахованным квартирам приходится на июль

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали обращения владельцев застрахованных квартир во время дачного сезона 2023 года (с мая по октябрь) и выяснили, что на июль приходится 19,3 % обращений, что больше, чем в остальные месяцы анализируемого периода.