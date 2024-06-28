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Наибольшее количество обращений по застрахованным квартирам приходится на июль

Наибольшее количество обращений по застрахованным квартирам приходится на июль

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали обращения владельцев застрахованных квартир во время дачного сезона 2023 года (с мая по октябрь) и выяснили, что на июль приходится 19,3 % обращений, что больше, чем в остальные месяцы анализируемого периода.

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