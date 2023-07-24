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За первые полгода покупки в интернете в России снизились на четверть

За первые полгода покупки в интернете в России снизились на четверть

Жители России снова предпочитают ходить в торговые центры.Количество покупок в магазинах и торговых центрах в первом полугодии 2023 года выросло на 26%, чем в аналогичном периоде 2022 года, в то время как объем покупок в интернете снизился на 25%.

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