За первые полгода покупки в интернете в России снизились на четверть

Жители России снова предпочитают ходить в торговые центры.Количество покупок в магазинах и торговых центрах в первом полугодии 2023 года выросло на 26%, чем в аналогичном периоде 2022 года, в то время как объем покупок в интернете снизился на 25%.
Жители России снова предпочитают ходить в торговые центры.Количество покупок в магазинах и торговых центрах в первом полугодии 2023 года выросло на 26%, чем в аналогичном периоде 2022 года, в то время как объем покупок в интернете снизился на 25%.
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