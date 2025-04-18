Москва готовится к самой теплой Пасхе: температура до 26 градусов

На выходных Москва встретит необычно тёплую погоду с температурой до плюс 21-26 градусов. Синоптик Тишковец прогнозирует, что предстоящая Пасха станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений, что станет рекордным событием для столицы.
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