Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА, отрыв от Украины увеличился

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Во вторник «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов, в среду «Спартак» победил «Наполи» (2:1) в Лиге Европы, в четверг «Локомотив» уступил «Лацио» (0:3).
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