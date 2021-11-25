Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА, отрыв от Украины увеличился

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Во вторник «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов, в среду «Спартак» победил «Наполи» (2:1) в Лиге Европы, в четверг «Локомотив» уступил «Лацио» (0:3).

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