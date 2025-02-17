Смерти от жары и холода – сколько людей погибнут из-за нестабильности в Европе Евгения КомароваИсследования показывают, что Европа нестабильна, и в ближайшее время значительное количество людей может умереть от жары и холода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии