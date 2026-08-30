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Царьград

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В Церкви рассказали, какие знаки могут восприниматься как проявление Божьей помощи

В Церкви рассказали, какие знаки могут восприниматься как проявление Божьей помощи

Представители Русской Православной Церкви объяснили, как, по христианскому вероучению, Господь может подавать людям знаки и оказывать поддержку в трудных обстоятельствах.

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