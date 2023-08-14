Все уже знают, что на днях произошло вполне себе прецедентное событие - в Донецке бухая "южнорусская" быдлохабалка в каком-то кабаке в течение нескольких минут оскорбляла российских военнослужащих, зашедших в этот самый кабак поесть: называла их "узкоглазыми мразями", говорила, что они необразованные и тупые и пошли на войну только ради денег; грозилась, что когда "их ребята" вернутся с войны, то они всех "узкоглазых уроют" (кстати, интересно, какие ребята имеются в виду? Хабалка ждёт укропов, что ли?) и так далее.
Откуда есть пошли все эти извинения на камеру?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ирина
Гнать в шею таких нужно , вперед ,на усраину....Вот из за таких ждунов, перевертышей и хатаскрайников 9 лет нечисть из Донбасса выгнать не могут...
Ответить
7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Полностью согласна с автором; мадам должна посидеть за то, что оскорбила российских военнослужащих... простого извинения за это МАЛОВАТО будет.
Ответить
5 час.
СП
Сергей Потемкин
Да 100 раз говорили, что нужна опричина и СМЕРШ, а толку то.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии