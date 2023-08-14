Откуда есть пошли все эти извинения на камеру?

Все уже знают, что на днях произошло вполне себе прецедентное событие - в Донецке бухая "южнорусская" быдлохабалка в каком-то кабаке в течение нескольких минут оскорбляла российских военнослужащих, зашедших в этот самый кабак поесть: называла их "узкоглазыми мразями", говорила, что они необразованные и тупые и пошли на войну только ради денег; грозилась, что когда "их ребята" вернутся с войны, то они всех "узкоглазых уроют" (кстати, интересно, какие ребята имеются в виду? Хабалка ждёт укропов, что ли?) и так далее.