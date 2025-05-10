Grok появится в автомобилях Tesla

xAI работает над интеграцией своего искусственного интеллекта Grok в автомобили Tesla, что позволит владельцам задавать любые вопросы прямо из салона, сообщает пользователь X Дима Зенюк (Dima Zeniuk), который работает в Tesla и SpaceX.
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