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ЕСПЧ рассмотрит жалобу Валиевой на слишком строгое наказание за допинг

ЕСПЧ рассмотрит жалобу Валиевой на слишком строгое наказание за допинг

Российская фигуристка Камила Валиева пожаловалась в Европейский суд по правам человека на слишком суровое наказание со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии по антидопинговому делу.

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