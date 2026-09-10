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Татар-информ

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В России выросли цены на японские кроссоверы, ввезенные по параллельному импорту

В России выросли цены на японские кроссоверы, ввезенные по параллельному импорту

В сентябре российские дилеры увеличили цены на популярные кроссоверы производства японских компаний Mazda, Nissan и Toyota, ввезенных в страну по параллельному импорту.

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