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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» после ошибки Гудиева забил «Акрону» на 87-й минуте. Голкипер выронил мяч из рук, врезавшись в защитника

Ошибка Виталия Гудиева привела к голу в ворота « Акрона ». Команда из Тольятти обыгрывала « Краснодар » со счетом 1:0 до 87-й минуты, когда голкипер выронил мяч, столкнувшись с Карленом Оганесяном , своим защитником, после выхода из ворот.

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