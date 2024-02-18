«Отвели обратно в детский дом»: Маргарита Суханкина рассказала о дурной наследственности приемных детей

Артистка не побоялась трудностей, когда усыновила мальчика и девочку. Маргарита Суханкина кадр шоуЗолотой голос группы «Мираж» Маргарита Суханкина 13 лет назад взяла из детского дома трехлетнюю Валерию и четырехлетнего Сережу.