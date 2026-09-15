Южная Корея: Один человек погиб и еще один получил ранения возле платной дороги Чхонге на Первом кольцевом шоссе столичного региона в Ыйване, провинция Кёнгидо, в утренние часы после того, как пять легковых автомобилей и грузовик столкнулись и вызвали пожар, в результате которого была перекрыта одна из четырех полос движения.