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Молдавские оппозиционеры из партии «Шор» принесли президенту Санду корзину с навозом

Молдавские оппозиционеры из партии «Шор» принесли президенту Санду корзину с навозом

Александра Франс В Молдавии сторонники оппозиционной партии «Шор» пришли на митинг возле администрации президента страны Майи Санду с корзиной с сушеным навозом, потребовав отставки президента.

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