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Коул: Беларусь освободит 25 человек, США снимут санкции с двух структур

Коул: Беларусь освободит 25 человек, США снимут санкции с двух структур

Беларусь освободит еще 25 заключенных, а США снимут санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром».

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