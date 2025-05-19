Живет в США, а зашибает деньги в России: как дочь Соловьева и Друбич поливает грязью родную страну и прославляет Америку Ольга БезродняяАнна Друбич, дочь известного режиссёра Сергея Соловьёва и актрисы Татьяны Друбич в своих публичных высказываниях не стесняется выражать ненависть к России, однако не спешит разрывать с ней профессиональные связи.