Живет в США, а зашибает деньги в России: как дочь Соловьева и Друбич поливает грязью родную страну и прославляет Америку Ольга БезродняяАнна Друбич, дочь известного режиссёра Сергея Соловьёва и актрисы Татьяны Друбич в своих публичных высказываниях не стесняется выражать ненависть к России, однако не спешит разрывать с ней профессиональные связи.
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