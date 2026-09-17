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Психолог предупредила об опасности тренда на "бежевое материнство"

Психолог предупредила об опасности тренда на "бежевое материнство"

РЕН ТВ "Бежевое материнство" – лишь внешнее отражение гиперопеки и гиперконтроля. Об этом 17 сентября сообщила клинический психолог Дарья Яушева в беседе с изданием "ВФокусе Mail".

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