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Непомнящий о штрафе за нарушение дресс-кода: «Надеюсь, эти 200 долларов пойдут в Фонд исследований шахматной моды»

Непомнящий о штрафе за нарушение дресс-кода: «Надеюсь, эти 200 долларов пойдут в Фонд исследований шахматной моды»

Россиянина оштрафовали на 200 долларов за то, что он пришел на игру в кроссовках. «Как только что мне сказал главный арбитр, никто иной, как Ахмед Адли (египетский шахматист – Sports), считает, что шахматист не должен так одеваться.

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