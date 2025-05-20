Инновации в уменьшении морщин: капсулы для фундаментального омоложения кожи

Кожа меняется с течением времени, и признаки старения могут проявиться раньше, чем мы ожидаем. Мелкие морщины, потеря упругости и тусклый вид кожи зависят не только от возраста, но и от воздействия солнца, загрязнения окружающей среды и образа жизни.