Паводок в Алтайском крае может начаться в конце марта

Специалисты допускают, что ситуация может сильно осложниться погодой Вскрытие рек бассейна Оби в Алтайском крае начнется уже в конце марта, заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, проходившей в Бийске.
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