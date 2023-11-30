Чудесная история Генри Шугара

Писатель Роальд Даль (Рэйф Файнс) в своем доме, в котором он создает свои произведения уже тридцать лет, усаживается в кресло, убеждается в том, что у него все готово для работы - сигареты, кофе (конечно же), шоколадные конфеты, обязательно наточенный карандаш - после чего начинает рассказывать историю некоего Генри Шугара (Бенедикт Камбербэтч).