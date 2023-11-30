pisec
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

pisec

2 подписчика

Чудесная история Генри Шугара

Чудесная история Генри Шугара

Писатель Роальд Даль (Рэйф Файнс) в своем доме, в котором он создает свои произведения уже тридцать лет, усаживается в кресло, убеждается в том, что у него все готово для работы - сигареты, кофе (конечно же), шоколадные конфеты, обязательно наточенный карандаш - после чего начинает рассказывать историю некоего Генри Шугара (Бенедикт Камбербэтч).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх