Сустрэча членаў Ваенна-патрыятычнага клуба ´Патрыёт´ і ўстановы ´Занальны дзяржаўны архіў у г. Бабруйску´.

21 кастрычніка 2024 года на базе ДУА ´Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Бабруйска´ адбылася сустрэча членаў Ваенна-патрыятычнага клуба ´Патрыёт´ з работнікамі ўстановы ´Занальны дзяржаўны архіў у г.
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