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Китай

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Китай и ЕС являются партнерами, а не соперниками -- МИД КНР

Пекин, 1 декабря /Синьхуа/ -- Китай и ЕС являются партнерами, а не соперниками, и сотрудничество двух сторон должно представлять собой позитивный цикл, обеспечивающий взаимный успех, а не "игру на выбывание", в результате которой останется только один победитель.

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