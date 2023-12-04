Китай и ЕС являются партнерами, а не соперниками -- МИД КНР

Пекин, 1 декабря /Синьхуа/ -- Китай и ЕС являются партнерами, а не соперниками, и сотрудничество двух сторон должно представлять собой позитивный цикл, обеспечивающий взаимный успех, а не "игру на выбывание", в результате которой останется только один победитель.