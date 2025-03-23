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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Карпин: «Ажиотаж вокруг Дзюбы не поразил, поэтому и вызвали, для болельщиков. Надеялся, что про Артема больше не будут спрашивать после вызова»

36-летний нападающий «Акрона» забил 31-й гол за сборную России, обогнал Александра Кержакова и установил рекорд.

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