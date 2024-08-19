В Приморском краее полицейские задержали наркодилеров

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владивостоку при силовой поддержке бойцов специального подразделения ОМОН регионального Управления Росгвардии задержаны четверо приморцев, подозреваемых в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.
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