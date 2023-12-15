Исправление имен: в КНДР официально стали по-другому называть Южную Корею

10 июня Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и фактически спецпредставитель правительства КНДР по вопросам внешней политики – сделала очередное заявление, в котором в самых недипломатических выражениях поносила Южную Корею.
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