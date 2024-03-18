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Путин высказался о возможности конфликта РФ и НАТО

Путин высказался о возможности конфликта РФ и НАТО

Действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин в ночь на понедельник, 18 марта, заявил, что в современном мире возможно всё, отвечая на вопрос о том, насколько вероятен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.

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