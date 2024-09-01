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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Финансовое оздоровление». Мошенники не смогут наживаться на банкротстве россиян

«Финансовое оздоровление». Мошенники не смогут наживаться на банкротстве россиян

В 2015 году, когда законом было позволено россиянам объявлять о личном банкротстве, мерой финансового оздоровления воспользовался всего 871 человек, в 2023 году количество банкротств россиян перевалило уже за 350 тысяч.

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