На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировали более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость немного снизилась, но среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладают риновирусы.
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