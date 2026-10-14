На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировали более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость немного снизилась, но среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладают риновирусы.