Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда в Саратове

В Саратове произошло ЧП, которое, к счастью, обошлось без жертв, но вызвало серьёзные вопросы к чиновникам.
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