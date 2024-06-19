СМИ: Сунак может стать первым в истории британским премьером потерявшим пост в результате выборов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может стать первым действующим главой британского кабмина, который потеряет свой пост в результате выборов, поскольку его партию ожидает крупное поражение на парламентских выборах 4 июля, – пишет в среду, 19 июня The Telegraph.
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