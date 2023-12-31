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Гюлер восстановился от травмы. Дебют хавбека за «Реал» планируется 3 января в матче с «Мальоркой»

Гюлер восстановился от травмы. Дебют хавбека за «Реал» планируется 3 января в матче с «Мальоркой»

По информации Marca, хавбека больше не беспокоят мышечные проблемы с квадрицепсом. 18-летний футболист без ограничений выполнил все упражнения на вчерашней тренировке.

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