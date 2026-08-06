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Мужчина и беременная женщина найдены мертвыми после полицейской осады

Мужчина и беременная женщина найдены мертвыми после полицейской осады

Трагический инцидент произошел в городе Чарлевиль в штате Квинсленд, Австралия. Полиция была вынуждена ввести режим чрезвычайной ситуации и заблокировать несколько улиц после поступления сигнала о серьезном нападении в жилом доме.

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